Курбатов Андрей Семенов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиОколо 1792
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Курбатов Семен Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева
Рождение ребёнка
09.09.1780
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева
Рождение ребёнка
24.01.1792
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
копеист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1792