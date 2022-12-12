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Курбатов Андрей Семенов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1753

Дата смерти

Около 1792

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Курбатов Семен Алексеев

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Курбатов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Курбатов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1780

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1792

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Прокопьева Настасья Прокопьева

Работа или профессия
Неизвестно
копеист
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1792
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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