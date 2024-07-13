Лобанова Прасковья Григорьевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанова Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.?.1930

Сын: Лобанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лобанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Павлович

Смерть
1974

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