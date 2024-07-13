Лобанова Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.1930
Сын: Лобанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лобанов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лобанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Лобанов Иван Павлович
Смерть
1974