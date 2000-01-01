Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Переседов Афанасий
Отец ребёнка: Переседов Кирилл
Рождение ребёнка
1893
Сын: Переседов Ефим
Отец ребёнка: Переседов Кирилл
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Переседов Николай
Отец ребёнка: Переседов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпаева Анастасия
Отец ребёнка: Переседов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Кирилл
Смерть
Неизвестно