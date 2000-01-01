Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Переседов Афанасий

Отец ребёнка: Переседов Кирилл

Рождение ребёнка
1893

Сын: Переседов Ефим

Отец ребёнка: Переседов Кирилл

Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Переседов Николай

Отец ребёнка: Переседов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпаева Анастасия

Отец ребёнка: Переседов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Кирилл

Смерть
Неизвестно
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