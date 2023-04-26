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Коннов (незаконнорожденный) ?

Место рождения

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия

Дата рождения

13.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Коннова Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Коннов (незаконнорожденный) Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Коннова Надежда Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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