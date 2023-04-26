Коннов (незаконнорожденный) ?
Место рожденияСухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Дата рождения13.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Коннов (незаконнорожденный) Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Коннова Надежда Матвеевна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно