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Выхрестенко Родион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выхрестенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выхрестенко Средняя Родионовна

Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выхрестенко Старшая Родионовна

Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.1911

Дочь: Дручина (Выхрестенко) Александра Родионовна

Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна

Смерть
1923

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