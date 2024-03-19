Выхрестенко Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выхрестенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выхрестенко Средняя Родионовна
Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выхрестенко Старшая Родионовна
Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1911
Дочь: Дручина (Выхрестенко) Александра Родионовна
Мать ребёнка: Выхрестенко Клубкова Ирина Николаевна
Смерть
1923