Хмелев Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелев Петр Павлович

Хмелев Петр Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Хмелев Павел Наумович

Мать: Хмелева Дарья Симеоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1920

Жена: Грек Мария Юлиановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close