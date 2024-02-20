Хмелев Петр Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Хмелев Павел Наумович
Мать: Хмелева Дарья Симеоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1920
Жена: Грек Мария Юлиановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно