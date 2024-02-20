Шаповалова (Черницкая) Феврония Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова (Черницкая) Феврония Макарова

Шаповалова (Черницкая) Феврония Макарова

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Черницкий Макар

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаповалов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
24.01.1861

Муж: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.06.1866

Дочь: Евфросиния Сергеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шаповалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: Евфимия Сергеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Шаповалов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close