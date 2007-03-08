Кизиль (Нюпа) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизиль (Нюпа) Вера Даниловна

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Место рождения

Защита, Кіровоградська область

Дата рождения

20.07.1923

Дата смерти

08.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1947 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Защита, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Беляевскова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кизиль Павел Владимирович

Новомиргород, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.07.1948

Сын: Кизиль Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кизиль Павел Владимирович

Новомиргород, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кизиль Павел Владимирович

Новомиргород, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизиль Павел Владимирович

Смерть
08.03.2007
Басакин, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
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