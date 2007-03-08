Кизиль (Нюпа) Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1923
Дата смерти08.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Беляевскова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кизиль Павел Владимирович
Рождение ребёнка
18.07.1948
Отец ребёнка: Кизиль Павел Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кизиль Павел Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2007
Басакин, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область