(Черкас) Матрена Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкас) Матрена Трифоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1910

Отец: Черкас Трифон Власович

Мать: Черкас Любовь Спиридоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-42,зап.-105
Смерть
Неизвестно
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