Плехин Тит Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехин Тит Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Плехин Василий Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Плехин Евдоким Титов

Мать ребёнка: Плехина Маремьяна Антипина

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Плехин Егор Титов

Мать ребёнка: Плехина Маремьяна Антипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плехина Маремьяна Антипина

Смерть
Неизвестно
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