Плехин Тит Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Плехин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Плехин Евдоким Титов
Мать ребёнка: Плехина Маремьяна Антипина
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Плехин Егор Титов
Мать ребёнка: Плехина Маремьяна Антипина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно