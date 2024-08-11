Киселева Софья Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Киселев Николай Петрович

Отец ребёнка: Киселев Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Отец ребёнка: Киселев Петр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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