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Хорьков Андрей Васильев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Хорьков Василий Акимов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Хорьков Андрей Андреев

Мать ребёнка: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Самчелеева (Хорькова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Хорьков Иван Андреев

Мать ребёнка: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1845
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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