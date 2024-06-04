Хорьков Андрей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Хорьков Василий Акимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Самчелеева (Хорькова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Хорьков Иван Андреев
Мать ребёнка: Хорькова Евдокия (Авдотья) Гаврилова
Смерть
1845