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Опаринъ Леонтий
Опаринъ Леонтий
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
17.06.1894
Пол
Мужской
Отец
Опаринъ Яковъ
1865 г.р.
Мать
Опарина (Романова) Евдокія
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1894
Отец:
Опаринъ Яковъ
Мать:
Опарина Евдокія
Александровка
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