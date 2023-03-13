Опаринъ Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опаринъ Леонтий

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.06.1894

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1894

Отец: Опаринъ Яковъ

Мать: Опарина Евдокія

Александровка
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