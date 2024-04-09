Шаркова Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Шаркова) Марья Максимовна
Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Шаркова) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Шаркова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович
Смерть
1777