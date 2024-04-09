Шаркова Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркова Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шарков Савва Максимович

Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Шаркова) Марья Максимовна

Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Шаркова) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шарков Павел Максимович

Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Шаркова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шарков Иван Максимович

Отец ребёнка: Шарков Максим Иванович

Смерть
1777

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