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Филиппов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Филиппов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1893 ст.

Жена: Смирнова Дарья Алексндровна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Филиппова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Филипов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Филипова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.12.1906

Дочь: Филиппова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна

Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.

Дочь: Филиппова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1923
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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