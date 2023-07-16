Филиппов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Филиппов Пётр
Бракосочетание
11.04.1893 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Филиппова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Филипов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Филипова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна
Рождение ребёнка
?.12.1906
Дочь: Филиппова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна
Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.
Дочь: Филиппова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Алексндровна
Смерть
1923