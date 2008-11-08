Самсонова Валентина Ивановна
Место рожденияс. Шатилово Платоновский район Тамбовская область
Дата рождения10.08.1934
Дата смерти08.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1934
с. Шатилово Платоновский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калганов Эдуард
Гражданский брак, прожили 10 лет
Рождение ребёнка
13.07.1964
Дочь: Самсонова Евгения Эдуардовна
Отец ребёнка: Калганов Эдуард
Смерть
08.11.2008
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край