Самсонова Валентина Ивановна 10.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонова Валентина Ивановна

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Место рождения

с. Шатилово Платоновский район Тамбовская область

Дата рождения

10.08.1934

Дата смерти

08.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1934

Отец: Самсонов Иван Федорович

Мать: Самсонова (Самсонова) Анна Тихоновна

с. Шатилово Платоновский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калганов Эдуард

Гражданский брак, прожили 10 лет
Рождение ребёнка
13.07.1964

Дочь: Самсонова Евгения Эдуардовна

Отец ребёнка: Калганов Эдуард

Смерть
08.11.2008
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

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