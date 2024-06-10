Смолка Михаил Васильев
Место рожденияд. Березина Новогрудского уезда Минской
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Смолка Василий Матвеев
д. Березина Новогрудского уезда Минской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолка Розалия Иоаннова
Рождение ребёнка
10.05.1893
Мать ребёнка: Смолка Розалия Иоаннова
Рождение ребёнка
06.11.1894
Мать ребёнка: Смолка Розалия Иоаннова
Смерть
Неизвестно