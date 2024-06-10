Смолка Михаил Васильев 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смолка Михаил Васильев

Место рождения

д. Березина Новогрудского уезда Минской

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Смолка Василий Матвеев

Мать: Смолка Ефросинья Иосифова

д. Березина Новогрудского уезда Минской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолка Розалия Иоаннова

Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Смолка Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Смолка Розалия Иоаннова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.11.1894

Сын: Смолка Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Смолка Розалия Иоаннова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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