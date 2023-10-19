Гендрикова (Кривошапкина) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГендрикова (Кривошапкина) Екатерина Егоровна

Гендрикова (Кривошапкина) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.12.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Гендриков Николай Симонович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Леонида Николаевна

Отец ребёнка: Гендриков Николай Симонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.12.1892
Похороны
Неизвестно
Аллори
Аллори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close