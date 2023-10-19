Гендрикова (Кривошапкина) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти16.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Гендриков Николай Симонович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Леонида Николаевна
Отец ребёнка: Гендриков Николай Симонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.12.1892
Похороны
Неизвестно
Аллори
Аллори