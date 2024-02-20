Голубь (Яцук) Мария Пантелеимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
25.11.1914
Дочь: (Голубь) Екатерина Ивова
Отец ребёнка: Голубь Иов Филиппович
Рождение ребёнка
30.11.1919
Сын: Голубь Андрей Иовов
Отец ребёнка: Голубь Иов Филиппович
Смерть
Неизвестно