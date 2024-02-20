Голубь (Яцук) Мария Пантелеимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубь (Яцук) Мария Пантелеимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Голубь Иов Филиппович

Рождение ребёнка
25.11.1914

Дочь: (Голубь) Екатерина Ивова

Отец ребёнка: Голубь Иов Филиппович

Рождение ребёнка
30.11.1919

Сын: Голубь Андрей Иовов

Отец ребёнка: Голубь Иов Филиппович

Смерть
Неизвестно

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