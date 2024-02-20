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Марченко Павел Моисеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Марченко Моисей Петрович

Мать: Марченко Екатерина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мелания Павловна

Мать ребёнка: Параскева Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Марченко Игнат Павлович

Мать ребёнка: Параскева Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Грек Дарья Павловна

Мать ребёнка: Параскева Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Максимовна

Смерть
Неизвестно
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