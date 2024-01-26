Гребенникова (Казюкова) Вера
Место рожденияг.Тобольск, Томская обл
Дата рождения25.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гребенников Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1982
Сын: Гребенников Александр Александрович
Отец ребёнка: Гребенников Александр Яковлевич