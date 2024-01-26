Гребенникова (Казюкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Казюкова) Вера

Место рождения

г.Тобольск, Томская обл

Дата рождения

25.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Гребенников Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гребенников Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1982

Сын: Гребенников Александр Александрович

Отец ребёнка: Гребенников Александр Яковлевич

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