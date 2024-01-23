Киселева (Зуева) Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1939
Отец: Зуев Евгений
Мать: Зуева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно