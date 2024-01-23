Киселева (Зуева) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Зуева) Мария Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1939

Отец: Зуев Евгений

Мать: Зуева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно

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