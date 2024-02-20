Фунотова/Фонотова/ Анна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1905
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фонотов Иван
Отец ребёнка: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Дворникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956