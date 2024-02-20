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Фунотова/Фонотова/ Анна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1905

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1928

Сын: Фонотов Иван

Отец ребёнка: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фонотов Баркэт Дмитрий

Отец ребёнка: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Дворникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Смерть
1956
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