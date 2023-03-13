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Исаевъ Иванъ Матвеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Исаевъ Гавриилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Исаевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Исаева, Жабрикова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1909

Сын: Исаевъ Василий

Мать ребёнка: Исаева, Жабрикова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Исаевъ Филиппъ

Мать ребёнка: Исаева, Жабрикова Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева, Жабрикова Соломония

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