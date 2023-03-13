Исаевъ Иванъ Матвеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Исаевъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Исаевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Исаева, Жабрикова Соломония
Рождение ребёнка
27.07.1909
Сын: Исаевъ Василий
Мать ребёнка: Исаева, Жабрикова Соломония
Рождение ребёнка
12.11.1911
Сын: Исаевъ Филиппъ
Мать ребёнка: Исаева, Жабрикова Соломония
Бракосочетание
Неизвестно