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(Золото) Агафья Кирьяновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

28.06.1888

Дата смерти

04.01.1894

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1888

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-97,зап-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98.
Крещение
29.06.1888
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-97,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Кирьяна Золото сын Стефан и дочь Мария
Смерть
04.01.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-42,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-7,кадр-43
Похороны
05.01.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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