(Золото) Агафья Кирьяновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения28.06.1888
Дата смерти04.01.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1888
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-97,зап-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98.
Крещение
29.06.1888
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-97,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Кирьяна Золото сын Стефан и дочь Мария
Смерть
04.01.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-42,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-7,кадр-43
Похороны
05.01.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /