Остроушко Андрей Анисимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Остроушко Анисим
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
30.10.1888
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1892
Сын: Остроушко Епифан Андреевич
Мать ребёнка: Остроушко Пелагея Владимировна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Скорая Вера Андреевна
Мать ребёнка: Остроушко Пелагея Владимировна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Смерть
Неизвестно