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Остроушко Андрей Анисимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Остроушко Анисим

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Остроушко Пелагея Владимировна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1892

Сын: Остроушко Епифан Андреевич

Мать ребёнка: Остроушко Пелагея Владимировна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Скорая Вера Андреевна

Мать ребёнка: Остроушко Пелагея Владимировна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Смерть
Неизвестно
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