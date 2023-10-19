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Dolgorukov Dmitry Nikolaevich
Dolgorukov Dmitry Nikolaevich
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1888
Пол
Мужской
Отец
Prince Dolgorukov Nikolai Dmitrievich
1858 г.р.
Мать
княгиня Долгорукова (Golitsyna) Mariya Pavlovna
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1888
Отец:
Prince Dolgorukov Nikolai Dmitrievich
Мать:
Княгиня Долгорукова Mariya Pavlovna
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