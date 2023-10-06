Герасименко Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1879
Сын: Герасименко Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
17.07.1881
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
31.01.1883
Сын: Герасименко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1884
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Бирин Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1891
Сын: Герасименко Адриан Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1893
Сын: Герасименко Авксентий Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1899
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1900
Сын: Герасименко Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно