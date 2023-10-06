Герасименко Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1879

Сын: Герасименко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Щуровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Щуровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1883

Сын: Герасименко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1884

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Щуровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Бирин Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Щуровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Герасименко Адриан Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1893

Сын: Герасименко Авксентий Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1899

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Герасименко Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Гаврилович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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