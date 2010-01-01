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Хоробрый Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Хоробрая Софья Константиновна

Мать ребёнка: Хоробрая Екатерина Вениаминовна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Хоробрый Матвей Константинович

Мать ребёнка: Хоробрая Екатерина Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоробрая Екатерина Вениаминовна

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