Хоробрый Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Хоробрая Софья Константиновна
Мать ребёнка: Хоробрая Екатерина Вениаминовна
Рождение ребёнка
2013
Сын: Хоробрый Матвей Константинович
Мать ребёнка: Хоробрая Екатерина Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно