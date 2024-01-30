Блинова (Чижкова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Чижкова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чижков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.?.1904

Муж: не указан

Большое Андосово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
О бракосочетании Солдатский сын Петр Иванов Блинов православный первым браков и крестьянская дочь девица Анна Григорьевна Чижкова, православная первым браком Свидетели по жениху Села Большое Андосово... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Блинов Федор Петрович

Отец ребёнка: Блинов (Храмов) Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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