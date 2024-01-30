Блинова (Чижкова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чижков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.?.1904
Муж: не указан
Большое Андосово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
О бракосочетании Солдатский сын Петр Иванов Блинов православный первым браков и крестьянская дочь девица Анна Григорьевна Чижкова, православная первым браком Свидетели по жениху Села Большое Андосово... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1906
Отец ребёнка: Блинов (Храмов) Петр Иванович
Смерть
Неизвестно