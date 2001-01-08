(Алехина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Алехина) Анастасия Михайловна

(Алехина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2001

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2001

Отец: Алехин Михаил Васильевич

Мать: Алехина Ксения Леонидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close