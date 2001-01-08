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(Алехина) Анастасия Михайловна
(Алехина) Анастасия Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.2001
Пол
Женский
Отец
Алехин Михаил Васильевич
1975 г.р.
Мать
Алехина Ксения Леонидовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2001
Отец:
Алехин Михаил Васильевич
Мать:
Алехина Ксения Леонидовна
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