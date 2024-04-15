Хамутова (Белокур) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
25.02.1893 ст.
Фотина Андреевна Белокур
Восприемник
27.05.1893 ст.
Феодосия Григорьевна Белокур
Восприемник
11.10.1893 ст.
Карп Андреевич Или Семенович Щербаков Или Белокур
Бракосочетание
22.05.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92K-S?i=609&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.04.1895 ст.
Дочь: Хомутова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Хамутов Степан Яковлевич
Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-Q?i=967&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно