Хамутова (Белокур) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамутова (Белокур) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.02.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Фотина Андреевна Белокур
Восприемник
27.05.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодосия Григорьевна Белокур
Восприемник
11.10.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Карп Андреевич Или Семенович Щербаков Или Белокур
Бракосочетание
22.05.1894 ст.

Муж: Хамутов Степан Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92K-S?i=609&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.04.1895 ст.

Дочь: Хомутова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Хамутов Степан Яковлевич

Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-Q?i=967&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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