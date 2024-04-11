Новикова (Яковлева) Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2011
Сын: Новиков Тимур Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.06.2014
Сын: Новиков Елисей Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
23.07.2018
Отец ребёнка: Новиков Александр Евгеньевич