Новикова (Яковлева) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Яковлева) Ольга Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1980

Отец: Яковлев Евгений Васильевич

Мать: Яковлева Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.08.2011

Сын: Новиков Тимур Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.06.2014

Сын: Новиков Елисей Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.07.2018

Сын: Новиков Ян Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Евгеньевич

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