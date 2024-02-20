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Золото Николай Ефимович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

25.07.1908

Дата смерти

После 06.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908

Отец: Золото Ефим Дмитриевич

Мать: Золото Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-82,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83
Крещение
26.07.1908
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-83,м/к-1908г.лист-82,зап.-43 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Иван Косьмин Коссе и жена его Кирикея Михайловна
Смерть
После 06.04.1985
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