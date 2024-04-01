Пискулин Петр Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискулин Петр Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Пискулин Иван Петров

Мать ребёнка: Пискулина Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Параскева Петрова

Мать ребёнка: Пискулина Татьяна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискулина Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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