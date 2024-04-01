Пискулин Петр Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Пискулин Иван Петров
Мать ребёнка: Пискулина Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Параскева Петрова
Мать ребёнка: Пискулина Татьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно