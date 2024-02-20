Пругло Михаил Яковлевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения08.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Пругло Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Пругло София Дмитриевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло София Дмитриевна
Смерть
Неизвестно