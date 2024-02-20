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Пругло Михаил Яковлевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

08.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889

Отец: Пругло Яков Семенович

Мать: Пругло Наталья Александровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Пругло Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Пругло София Дмитриевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло София Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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