Гусева, Фурсова (Попова) Мавра Авксентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева, Фурсова (Попова) Мавра Авксентиевна

Место рождения

д. Шукавка, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев ?

Бракосочетание
22.10.1895

Муж: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Фурсов Никанор Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Фурсов Семен Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
15.04.1901

Сын: Фурсов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: (Фурсова) Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: (Фурсова) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
17.10.1908

Дочь: (Фурсова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Рождение ребёнка
20.08.1910

Дочь: (Фурсова) Наталия Трофимовна

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

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