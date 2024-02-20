Гусева, Фурсова (Попова) Мавра Авксентиевна
Место рожденияд. Шукавка, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев ?
Бракосочетание
22.10.1895
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Фурсов Никанор Трофимович
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)
Рождение ребёнка
30.01.1899
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)
Рождение ребёнка
15.04.1901
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)
Рождение ребёнка
26.02.1904
Дочь: (Фурсова) Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)
Рождение ребёнка
26.02.1904
Дочь: (Фурсова) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)
Рождение ребёнка
17.10.1908
Дочь: (Фурсова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)
Рождение ребёнка
20.08.1910
Дочь: (Фурсова) Наталия Трофимовна
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)