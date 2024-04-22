Мончук (Солонина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.04.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1962
Отец: Солонина Иван Иванович
Мать: Солонина Анна Романовна
Рождение ребёнка
27.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мончук Валерий Викторович
Тополи, Харківська область
Рождение ребёнка
05.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мончук Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно