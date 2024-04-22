Мончук (Солонина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мончук (Солонина) Наталья Ивановна

Место рождения

Неждановка, Харківська область

Дата рождения

16.04.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

1942 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1962

Отец: Солонина Иван Иванович

Мать: Солонина Анна Романовна

Неждановка, Харківська область
Рождение ребёнка
27.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мончук Валерий Викторович

Тополи, Харківська область
Рождение ребёнка
05.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мончук Валерий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мончук Валерий Викторович

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