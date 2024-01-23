Бриль (Залесская) Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залесский Матвей
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: Бриль Мелания Иванова
Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
16.08.1896
Дочь: Брыль Анна Иванова
Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
05.09.1897
Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
17.10.1900
Дочь: Брыль Ева Иванова
Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
17.10.1900
Дочь: Брыль Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бриль Иван Дорофеев
Смерть
Неизвестно