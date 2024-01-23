Бриль (Залесская) Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бриль (Залесская) Екатерина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залесский Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Бриль Мелания Иванова

Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.08.1896

Дочь: Брыль Анна Иванова

Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Брыль Александр Иванов

Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.10.1900

Дочь: Брыль Ева Иванова

Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.10.1900

Дочь: Брыль Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Бриль Иван Дорофеев

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриль Иван Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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