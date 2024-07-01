Голицына (Богданова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1753
Дата смерти21.01.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1780
Сын: Голицын Александр Aleksandr Golitzyn Алексеевич
Отец ребёнка: Голицын Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.12.1782
Отец ребёнка: Голицын Алексей Петрович
Смерть
21.01.1803