Голицына (Богданова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Богданова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1753

Дата смерти

21.01.1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1780

Сын: Голицын Александр Aleksandr Golitzyn Алексеевич

Отец ребёнка: Голицын Алексей Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1782

Сын: Голицын Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Голицын Алексей Петрович

Смерть
21.01.1803

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