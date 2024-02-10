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Коновалова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Александр

Рождение ребёнка
02.04.1969

Дочь: (Коновалова) Любовь

Отец ребёнка: Коновалов Александр

Рождение ребёнка
23.02.1971

Дочь: (Коновалова) Татьяна

Отец ребёнка: Коновалов Александр

Рождение ребёнка
19.11.1975

Сын: Коновалов Сергей

Отец ребёнка: Коновалов Александр

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