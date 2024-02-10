Коновалова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Александр
Рождение ребёнка
02.04.1969
Дочь: (Коновалова) Любовь
Отец ребёнка: Коновалов Александр
Рождение ребёнка
23.02.1971
Дочь: (Коновалова) Татьяна
Отец ребёнка: Коновалов Александр
Рождение ребёнка
19.11.1975
Сын: Коновалов Сергей
Отец ребёнка: Коновалов Александр