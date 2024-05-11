Палагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багинов Петр Филипов

Рождение ребёнка
21.08.1801 ст.

Дочь: Василиса (Васса) Петрова

Отец ребёнка: Багинов Петр Филипов

Слудка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.08.1804 ст.

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Багинов Петр Филипов

Слудка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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