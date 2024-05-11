Палагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багинов Петр Филипов
Рождение ребёнка
21.08.1801 ст.
Дочь: Василиса (Васса) Петрова
Отец ребёнка: Багинов Петр Филипов
Рождение ребёнка
06.08.1804 ст.
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Багинов Петр Филипов
Смерть
Неизвестно