Сморчков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморчков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сморчков Николай

Мать ребёнка: Гарусова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сморчков Павел

Мать ребёнка: Гарусова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сморчков Зиновий

Мать ребёнка: Гарусова Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарусова Матрёна

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