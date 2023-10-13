Сморчков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сморчков Николай
Мать ребёнка: Гарусова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сморчков Павел
Мать ребёнка: Гарусова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сморчков Зиновий
Мать ребёнка: Гарусова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарусова Матрёна