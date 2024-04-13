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Тусеев Николай Филиппович

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Место рождения

Павлово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

01.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1955

Отец: Тусеев Филипп Филиппович

Мать: Тусеева (Судакова) Анна Васильевна

Павлово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.02.1979

Сын: Тусеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тусеева (Солонина) Надежда Владимировна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
13.07.1985

Сын: Тусеев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Тусеева (Солонина) Надежда Владимировна

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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