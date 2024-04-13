Тусеев Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1955
Рождение ребёнка
23.02.1979
Сын: Тусеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тусеева (Солонина) Надежда Владимировна
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
13.07.1985
Сын: Тусеев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Тусеева (Солонина) Надежда Владимировна
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область