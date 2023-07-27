Воинкова (Воинкова) Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Агафия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1809

Сын: Воинков Виктор Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1812

Сын: Воинков Никита Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1814

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1817

Сын: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1821

Сын: Воинков Дорофей Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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