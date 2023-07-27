Воинкова (Воинкова) Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1809
Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1812
Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов
Рождение ребёнка
30.04.1814
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1817
Сын: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1821
Отец ребёнка: Воинков Федор Иванов
Смерть
Неизвестно