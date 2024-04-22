Парыгин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парыгин Мишка Федорович
Рождение ребёнка
1670
Сын: Парыгин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1680
Рождение ребёнка
1690
Сын: Парыгин Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
1694
Рождение ребёнка
1697
Сын: Парыгин Мелентей Алексеевич
Смерть
Неизвестно