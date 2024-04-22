Парыгин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарыгин Алексей Михайлович

Парыгин Алексей Михайлович

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парыгин Мишка Федорович

Мать: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1670

Сын: Парыгин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Парыгин Филат Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1690

Сын: Парыгин Моисей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1694

Сын: Парыгин Оксен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1697

Сын: Парыгин Мелентей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close