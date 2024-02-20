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Делиева Илья Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Делиев Савва Георгиевич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1938
Приговор суда ВМН - расстрел,место смерти и захоронения не установлены
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