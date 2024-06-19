Финашкина (Дудко) Ирина Александровна 22.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Финашкина (Дудко) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1989

Сын: Финашкин Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Финашкин Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
25.03.1993

Сын: Финашкин Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Финашкин Геннадий Викторович

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