Финашкина (Дудко) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1989
Сын: Финашкин Виталий Геннадьевич
Отец ребёнка: Финашкин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
25.03.1993
Сын: Финашкин Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Финашкин Геннадий Викторович