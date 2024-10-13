Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кирик Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шумилова Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Клавдия Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Модест Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Флорович
Смерть
Неизвестно