Марфа Григорьевна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Григорьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Флорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кирик Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шумилова Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Клавдия Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Модест Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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