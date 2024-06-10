Гурина Домна Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурин Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Гурин Иоанн Игнатьев
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гурин Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Гурин Иоанн Игнатьев
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гурин Иосиф Иоаннов
Отец ребёнка: Гурин Иоанн Игнатьев