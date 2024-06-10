Гурина Домна Леонтьева 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурина Домна Леонтьева

Место рождения

Радунь, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Гурин Иоанн Игнатьев

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гурин Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Гурин Иоанн Игнатьев

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гурин Иосиф Иоаннов

Отец ребёнка: Гурин Иоанн Игнатьев

Радунь, Кореличский район, Гродненская область

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